Слуцкий ответил на вопрос об отставке после вылета «Рубина» из Кубка России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий не планирует покидать клуб после того, как его команда вылетела из Кубка России, проиграв «Енисею» со счётом 1:3. Об этом заявил сам наставник «Рубина» в послематчевом интервью.

Между тем появилась очередная информация, которую распространил телеканал «Матч ТВ», что Слуцкого может отправить в отставку руководство команды за неудовлетворительные результаты в текущем сезоне.

Ранее сам Леонид Викторович рассказал о том, почему казанцы вылетели из Кубка России.