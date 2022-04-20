«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России

Красноярский «Енисей» впервые за свою 84 летнюю историю пробился в полуфинал Кубка России. Сегодня команда Султана Тазабаева одолела в четвертьфинале казанский «Рубин» со счётом 3:1. Дубль в матче оформил нападающий Андрей Окладников. Также за «Енисей» отличился полузащитник Никита Глушков.
Чуть ранее в полуфинал пробился «Динамо». Команда Сандро Вагнера обыграла в серии пенальти «Балтику». Оставшиеся полуфиналисты определятся в игре между ЦСКА и «Спартаком», а также в матче между владикавказской «Аланией» и петербургским «Зенитом», который уже стартовал в 17:00 по московскому времени.
Протокол игры
|(1:0) Окладников Андрей12'
|(2:0) Окладников Андрей32'
|(3:0) Глушков Никита Андреевич39'
|86'Онугха Герман (3:1)
Опарин Михаил•Феррейра Херман•Кичин Валерий • 56'Раздорских Никита 83' (Ломакин Александр ( 83') •Бевеев Мингиян•Ланин Олег•Шакуро Павел 69' (Марков Николай ( 69') •Зотов Александр•Иванов Егор 56' (Канаплин Александр ( 56') •Глушков Никита Андреевич 68' (Саная Анзор ( 68') •Окладников Андрей 83' (Молтенинов Илья ( 83')
Дюпин Юрий•Зотов Георгий•Тесленко Егор•Тальби Монтассар•Самошников Илья 90' (Савицкий Иван ( 90') •Мусаев Леон • 63'Игнатьев Владислав 70' (Фаттахов Ленар ( 70') •Зуев Александр 46' (Кузнецов Даниил II ( 46' ) • 60'Ломовицкий Александр 70' (Апшацев Марат ( 70') •Бакаев Солтмурад 46' (Онугха Герман ( 46') •Лисакович Виталий
20 апреля.