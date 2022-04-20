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Кубок России

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России

20 Апреля 2022 • 17:18 Комментировать
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Красноярский «Енисей» впервые за свою 84 летнюю историю пробился в полуфинал Кубка России. Сегодня команда Султана Тазабаева одолела в четвертьфинале казанский «Рубин» со счётом 3:1. Дубль в матче оформил нападающий Андрей Окладников. Также за «Енисей» отличился полузащитник Никита Глушков.

Чуть ранее в полуфинал пробился «Динамо». Команда Сандро Вагнера обыграла в серии пенальти «Балтику». Оставшиеся полуфиналисты определятся в игре между ЦСКА и «Спартаком», а также в матче между владикавказской «Аланией» и петербургским «Зенитом», который уже стартовал в 17:00 по московскому времени.

Протокол игры  
Енисей 3:1Рубин
(1:0) Окладников Андрей12'   
(2:0) Окладников Андрей32'   
(3:0) Глушков Никита Андреевич39'   
  86'Онугха Герман (3:1)
Опарин МихаилФеррейра ХерманКичин Валерий   56'Раздорских Никита  83' (Ломакин Александр (  83') Бевеев МингиянЛанин ОлегШакуро Павел  69' (Марков Николай (  69') Зотов АлександрИванов Егор  56' (Канаплин Александр (  56') Глушков Никита Андреевич  68' (Саная Анзор (  68') Окладников Андрей  83' (Молтенинов Илья (  83')
Запасные: Гыстаров РасулМасловский АлександрРебров ДмитрийЛапшов ИванСамойлов ДенисРукас АндрюсРукас Томас
Дюпин ЮрийЗотов ГеоргийТесленко ЕгорТальби МонтассарСамошников Илья  90' (Савицкий Иван (  90') Мусаев Леон   63'Игнатьев Владислав  70' (Фаттахов Ленар (  70') Зуев Александр  46' (Кузнецов Даниил II (  46'   60') Ломовицкий Александр  70' (Апшацев Марат (  70') Бакаев Солтмурад  46' (Онугха Герман (  46') Лисакович Виталий
Запасные: Михайлов ДенисИсмагилов АртёмМедведев НикитаКлимов КириллКучаев Константин
20 апреля.

 

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окончен Енисей 3:1 Рубин 2.75 3.10 2.75
Идет 0 минута Алания 1:0 Зенит 9.00 5.00 1.35
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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