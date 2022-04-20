«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России

Красноярский «Енисей» впервые за свою 84 летнюю историю пробился в полуфинал Кубка России. Сегодня команда Султана Тазабаева одолела в четвертьфинале казанский «Рубин» со счётом 3:1. Дубль в матче оформил нападающий Андрей Окладников. Также за «Енисей» отличился полузащитник Никита Глушков.

Чуть ранее в полуфинал пробился «Динамо». Команда Сандро Вагнера обыграла в серии пенальти «Балтику». Оставшиеся полуфиналисты определятся в игре между ЦСКА и «Спартаком», а также в матче между владикавказской «Аланией» и петербургским «Зенитом», который уже стартовал в 17:00 по московскому времени.