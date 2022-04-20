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Кубок России

Стало известно, кто проведёт жеребьёвку Кубка России

20 Апреля 2022 • 11:01 Комментировать

Два экс-футболиста российской сборной Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сычёв примут участие в жеребьёвке полуфинала Кубка России.

Как сообщает пресс-служба РФС, два известных экс-игрока проведут жеребьёвку полуфинала национального кубка, которая состоится 21 апреля в 20.55 по московскому времени. Напомним, что в путёвку в полуфинал уже завоевало московское «Динамо», которое в четвертьфинале обыграло «Балтику».

Сегодня «Алания» сыграет с «Зенитом», «Енисей» будет играть с «Рубином», а в столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв Кубок России Дмитрий Аленичев
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20.04  14:30 Енисей ... Рубин 2.36 3.30 3.20
20.04  17:00 Алания ... Зенит 9.60 5.40 1.33
20.04  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.18 3.40 3.50
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