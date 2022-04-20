Стало известно, кто проведёт жеребьёвку Кубка России

Два экс-футболиста российской сборной Дмитрий Аленичев и Дмитрий Сычёв примут участие в жеребьёвке полуфинала Кубка России.

Как сообщает пресс-служба РФС, два известных экс-игрока проведут жеребьёвку полуфинала национального кубка, которая состоится 21 апреля в 20.55 по московскому времени. Напомним, что в путёвку в полуфинал уже завоевало московское «Динамо», которое в четвертьфинале обыграло «Балтику».

Сегодня «Алания» сыграет с «Зенитом», «Енисей» будет играть с «Рубином», а в столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак».