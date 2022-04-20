Гаджиев считает, что «Енисей» может выбить «Рубин» из Кубка России

Известный экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался по поводу предстоящего кубкового матча между «Енисеем» и казанским «Рубином».

Гаджиев сказал Betonmobile, что у красноярской команды есть хорошие шансы для того, чтобы выбить казанцев из Кубка и выйти в полуфинал. Опытный специалист отметил, что у «Рубина» сейчас затяжная серия без побед, а вот у сибиряков весной всё складывается очень удачно.

Напомним, что встреча между «Енисеем» и «Рубином» состоится сегодня в 14.30 по московскому времени.