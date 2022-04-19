Вратарь «Енисея»: У «Рубина» есть проблемы, но это всё равно мощный соперник

Голкипер «Енисея» Михаил Опарин высказался по поводу четвертьфинального матча Кубка России с казанским «Рубином».

Опарин сказал «Матч ТВ», что у казанской команды есть большие проблемы с составом, да и в чемпионате у «Рубина» дела идут не лучшим образом, но это всё равно мощный соперник. Вратарь отметил, что у игроков казанского клуба будет огромная мотивация для того, чтобы прервать неудачную серию.

Напомним, что поединок Кубка России между «Енисеем» и «Рубином» состоится 20 апреля в 14.30 по московскому времени.