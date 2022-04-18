Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Александр Мостовой: «Бакаева - один из лучших в мире» эксклюзив

18 Апреля 2022 • 19:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
2.20 3.25 3.45
20.04 19:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «красно-белыми».

«Шансы равны, никакого фаворита сейчас нет. Последние три матча ЦСКА выиграть не может, «Спартак» вообще не стабилен. В одинаковом состоянии команды. Три тура назад мы говорили, что ЦСКА набрал ход и может побороться даже за золото в РПЛ, а потом пошли осечки. Думаю, команды подходят к матчу в одинаковом состоянии по многим критериям. Многое будет зависеть от состава, будет ли играть Мозес у «Спартака». «Армейцы» форму свою растеряли.

Сейчас Промес не играет, и креатив пропал. А Бакаева выпускают только под конец, хотя, на мой взгляд, он один из лучших в мире. Креатива нет. У ЦСКА креатив был за счет Языджи и Карраскаля. У «красно-белых» в принципе креативных игроков нет. Защита более менее нормальная и у тех, и у других.

Открытого футбола я не жду. Будет перетягивание каната. Все понимают, что это плей-офф. Лишний раз никто рисковать не будет. Лучше придержать мяч и выбить его, чем лишний раз рискнуть. Думаю, именно так и будет. Цена ошибки очень высока. Выигрываешь и оказываешься в полуфинале», - сказал Мостовой.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  20:00 Балтика ... Динамо Москва 8.00 4.60 1.44
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
18:15 · Кубок России
Ловчев назвал оскорблением присутствие в «Спартаке» таких игроков как Кофрие и Хендрикс
17:56 · Кубок России
Рианчо назвал лучших игроков «Спартака», с которыми ему довелось работать
17:21 · Кубок России
Лещенко: «Победа в Кубке даст «Динамо» дополнительную возможность оказаться в Европе»
16:39 · Кубок России
Попов: «Рано или поздно «Спартак» всё равно окажется на своём месте!»
16:25 · Кубок России
Шикунов: «Федун должен финансировать «Спартак», а результаты — это не его забота»
14:49 · Кубок России
Самедов рассказал, чего ждать от матча ЦСКА — «Спартак»
11:56 · Кубок России
Парфёнов: «Спартак» должен сделать всё для того, чтобы выиграть Кубок России
11:18 · Кубок России
Стало известно, кто рассудит матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» 2
10:18 · Кубок России
Мирзоян рассказал, кого считает лучшим игроком в истории «Спартака»
17 Апреля
20:07 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что 22 апреля 1922 года не является днем рождения «Спартака»
13:15 · Кубок России
Клаудиньо: «Зениту» важно выиграть два трофея в этом сезоне
13:10 · Кубок России
Бийол: ЦСКА сделает всё для того, чтобы обыграть «Спартак»
11:36 · Кубок России
Жиго: «В матче с «Рубином» нам не повезло»
10:44 · Кубок России
Агент рассказал о будущем Ваноли в «Спартаке»
11 Апреля
12:13 · Кубок России
Литвинов: «Спартак» обязательно должен выиграть Кубок России 1
Все новости