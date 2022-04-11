Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился с «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу крупной победы «красно-белых» над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

- «Спартак» одержал первую крупную победу за долгое время. Удивлены этому?

- Нет. Изначально знал, что «Спартак» будет фаворитом. У «Арсенала» есть свои козыри, и он может биться, но ему не удалось забить. К тому же команда идет на последнем месте и у нее много проблем. А вот у москвичей получилось забить три раза.

- «Спартак» впервые играл с двумя большими нападающими. Как вам такая схема?

- Понравилась. Ваноли смотрит какие-то варианты. И оказалось, что Николсон с Соболевым хорошо сочетаются. Но тут эти футболисты подошли к матчу в хорошей форме, потому что они и раньше вместе играли, но у них было мало времени.

- Мы увидели атаки через фланги, подключение центральных полузащитников и даже центральных защитников, которые тоже ходили вперед. В игре «Спартака» появляется что-то новое?

- Команде сейчас некуда отступать. Думаю, что внутренне игроки раскрепостились. Наверное, тренерский штаб много говорил с ребятами, чтобы они не допускали глупых ошибок, не раскисали. Радует, что «Спартак» не пропустил, и что в трудной ситуации команда смогла показать хорошую игру. Но пока рано говорить, что такая игра будет теперь демонстрироваться постоянно. Хотя ни в одном матче «Спартак» не проиграл по игре. Где-то было невезение, где-то надо было первым забить, ошибки судей тоже были.

- Будет ли Ваноли и дальше использовать такую схему? Или вернутся Промес с Бакаевым и команда снова станет использовать прежний вариант?

- Трудно сказать. Когда команда выигрывает, то зачем что-то менять? Хотя Промес, конечно, нужен.

- Сейчас идут споры по поводу отмененного гола Радаковича. Вам каким показался этот эпизод?

- Как судьи эти моменты сопоставляют, не понимаю? Мне показалось, что такой гол нельзя было зачитывать го, хотя сейчас есть и другие мнения. Не понимаю, как арбитры трактуют некоторые эпизоды, которые часто идентичны, но решения в них разные.

- Вторая желтая Кангве не смущает?

- Нет. Это нарушение вызвано эмоциями. Тут футболист полностью виноват, потому что надо держать себя в руках. Понятно, что сложно, но это нарушение.

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- Ваноли после матча сказал, что его команде пока не хватает психологии. Вы видите какие-то проблемы у «Спартака» в этом плане?

- Они много общаются между собой, и Ваноли чувствует момент. Он не просто так делает такое заявление на пресс-конференции. Конечно, такие сложности будут, если команды на протяжении четырех туров играет хорошо, но не может забить или проигрывает. Все это давит. Тем более люди начали уже писать, что «Спартак» будет бороться за выживание. Это все неприятно. Ребята работают под давлением. Тем более мы помним матч с «Локомотивом», который четко показал, что у гостей было больше моментов, но железнодорожники использовали свой единственный шанс, и выиграли.

- Через 10 дней состоится дерби ЦСКА – «Спартак». Армейцы забуксовали и два матча с аутсайдерами провели неважно. Что думаете о предстоящей игре?

- Для «Спартака» этот матч будет очень важен. Он все поставит на то, чтобы выиграть кубок. Как и ЦСКА. А поражение армейцев от «Химок», мне кажется, «Спартаку» только на руку. Но сейчас эти команды примерно одинаковые, хоть и используют разный стиль игры. Очень важным будет первый гол. Ну и развитие самой игры будет зависеть во многом от везения.

Елена Григорьевская