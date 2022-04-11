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Кубок России

Литвинов: «Спартак» обязательно должен выиграть Кубок России

11 Апреля 2022 • 12:13 Комментировать (1)

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился с журналистами ожиданиями от четвертьфинального поединка в Кубке России против столичного ЦСКА.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас для «Спартака» все матчи очень важные, но в дерби нужно выложиться по полной программе. Руслан отметил, что «красно-белые» должны в этом сезоне обязательно выигрывать Кубок России. Полузащитник добавил, что футболисты «Спартака» приложат для этого все усилия.

Напомним, что четвертьфинальный матч Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Руслан Литвинов
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