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Кубок России

Опубликовано время и дата матчей 1/4 финала Кубка России

30 Марта 2022 • 18:46 Комментировать

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте представил актуальное расписание и время четвертьфинальных матчей Кубка России.

19 апреля

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва) – 20:00 мск.

20 апреля

«Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань) – 14:30 мск.

«Алания» (Владикавказ) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 17:00 мск.

ЦСКА (Москва) – «Спартак» - (Москва) – 19:00 мск.

По предварительным данным, полуфиналы запланированы на 11 мая. Финал назначен на 29 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», который является рекордсменом по этому показателю. «Железнодорожники» имеют 9 побед в турнире. В прошлом розыгрыше Кубка России «Локо» без особых проблем разобрался с «Крыльями Советов», победив команду из Самары со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в 1/4 финала вышли сразу три команды, представляющие Футбольную национальную лигу (ФНЛ): «Енисей», «Алания» и «Балтика».     


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