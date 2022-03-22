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Защитник «Ротора» Мартынов: «Никто из игроков «Рубина» не удивил, а в Хвиче нет ничего топового»

22 Марта 2022 • 13:11 Комментировать

Защитник «Ротора» Илья Мартынов поделился мнением об игроках «Рубина», с которым волгоградская команда встречалась в 1/8 финала Кубка России.

«Никто из игроков «Рубина» не удивил. Встретились две равные команды, но не хватило капли везения. Хвича — хороший футболист, но ничего топового в нём не увидел», — приводит слова Мартынова Sports.ru.

Напомним, «Рубин» одержал победу над «Ротором» (2:1) и вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с красноярским «Енисеем».  Четвертьфинальный матч запланирован на 19 апреля.

После 28 туров ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 18 место в турнирной таблице. На счету 22-летнего Мартынова один забитый мяч в 15 проведённых играх.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Илья Мартынов Хвича Кварацхелия
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