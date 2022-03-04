Фернандес назвал матч со «Спартаком» «супердерби»

Марио Фернандес рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с московским «Спартаком». Защитник ЦСКА назвал встречу с «красно-белыми» «супердерби».

В разговоре с пресс-службой «армейцев» Фернандес заявил, что матч будет сложным, поскольку встречи со «Спартаком» важны, несмотря на то, проходят они в рамках сезона или Кубка России.

Фернандес добавил, что прошедшая победа над «Спартаком» в рамках российской Премьер-лиги не будет значить ничего, поскольку в новом мачте «армейцам» вновь нужно биться за победу.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» встретятся в четвертьфинале Кубка России.