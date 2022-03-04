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Кубок России

ЦСКА встретится со «Спартаком» в четвертьфинале кубка России

04 Марта 2022 • 16:40 Комментировать

Завершилась жеребьевка четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Все команды узнали своего оппонента на следующий этап.

Самым ярким противостоянием одной четвертой станет московское дерби, в котором встретятся «Спартак» и «ЦСКА».

Питерский «Зенит» сыграет с «Аланией», казанскому «Рубину» предстоит встретится с «Енисеем», сенсационно выбившим из турнира московский «Локомотив».

«Динамо» в четвертьфинале сыграет с «Балтикой».

Проведение матчей запланировано на 19-21 апреля, однако точные даты и время проведения игр будет озвучено позднее.


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