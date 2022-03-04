Стала известна символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Стали известны футболисты, которые попали в символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

В сборную попали по два игрока из «Балтики» (голкипер Евгений Латышонок и защитник Иван Остойич), «Спартака» (Куинси Промес и Шамар Николсон), «Енисея» (Валерий Кичин и Александр Ломакин) и «Зенита» (Андрей Мостовой и Юри Алберто). В сборную также попали защитник ЦСКА Игорь Дивеев, динамовец Даниил Фомин и белорусский форвард «Рубина» Виталий Лисакович.

Напомним, что жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится сегодня.