Смородская: Гисдоль загнал «Локомотив» в яму и сбежал

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала бывшего наставника московской команды Маркуса Гисдоля, который недавно без предупреждения покинул пост главного тренера «железнодорожников».

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что крупное поражение в Кубке России от «Енисея» является реальным результатом работы Гисдоля. Экс-президент отметил, что немецкий тренер загнал команду в яму и весьма подло сбежал. Смородская добавила, что проблема не только в тренере, но в системе клуба, которая больше напоминает цирк.

Напомним, что «Локомотив» неожиданно крупно уступил «Енисею» в 1/8 финала Кубка России со счётом 0:4.