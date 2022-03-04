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Кубок России

Смородская: Гисдоль загнал «Локомотив» в яму и сбежал

04 Марта 2022 • 08:37 Комментировать
Локомотив Москва
0:4
Енисей
окончен

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала бывшего наставника московской команды Маркуса Гисдоля, который недавно без предупреждения покинул пост главного тренера «железнодорожников».

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что крупное поражение в Кубке России от «Енисея» является реальным результатом работы Гисдоля. Экс-президент отметил, что немецкий тренер загнал команду в яму и весьма подло сбежал. Смородская добавила, что проблема не только в тренере, но в системе клуба, которая больше напоминает цирк.

Напомним, что «Локомотив» неожиданно крупно уступил «Енисею» в 1/8 финала Кубка России со счётом 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кубок России Российская Премьер-Лига Ольга Смородская Маркус Гисдоль
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