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Кубок России

Чугайнов обвинил в провале «Локомотива» сбежавшего немецкого тренера

04 Марта 2022 • 01:06 Комментировать
Локомотив Москва
0:4
Енисей
окончен

Московский «Локомотив» с треском вылетел из Кубка России, проиграв со счетом 0:4 в 1/8 финала турнира «Енисею», и это стало повторением самого крупного поражения девятикратного победителя Кубка России в этом турнире.

Экс-капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов не испытывает ни малейших сомнений в том, что в таком провале виноват поспешно сбежавший из команды немецкий специалист Маркус Гисдоль.

- Знаете, если кто-то и виноват в вылете «Локомотива» из Кубка, то это немец Гисдоль, нарушивший контракт и совершивший побег из клуба накануне важного матча, - заявил Чугайнов, слова которого цитирует Sport24.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Чугайнов Маркус Гисдоль
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окончен Локомотив Москва 0:4 Енисей 1.33 4.90 11.00
окончен Рубин 2:1 Ротор 1.55 4.00 6.40
окончен Балтика 3:0 Чайка
окончен Зенит 6:0 КАМАЗ
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