Московский «Локомотив» с треском вылетел из Кубка России, проиграв со счетом 0:4 в 1/8 финала турнира «Енисею», и это стало повторением самого крупного поражения девятикратного победителя Кубка России в этом турнире.
Экс-капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов не испытывает ни малейших сомнений в том, что в таком провале виноват поспешно сбежавший из команды немецкий специалист Маркус Гисдоль.- Знаете, если кто-то и виноват в вылете «Локомотива» из Кубка, то это немец Гисдоль, нарушивший контракт и совершивший побег из клуба накануне важного матча, - заявил Чугайнов, слова которого цитирует Sport24.