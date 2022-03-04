Чугайнов обвинил в провале «Локомотива» сбежавшего немецкого тренера

Московский «Локомотив» с треском вылетел из Кубка России, проиграв со счетом 0:4 в 1/8 финала турнира «Енисею», и это стало повторением самого крупного поражения девятикратного победителя Кубка России в этом турнире.

Экс-капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов не испытывает ни малейших сомнений в том, что в таком провале виноват поспешно сбежавший из команды немецкий специалист Маркус Гисдоль.