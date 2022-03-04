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Кубок России

Андрей Мостовой: «Хорошие эмоции!»

04 Марта 2022 • 00:29 Комментировать
Зенит
6:0
КАМАЗ
окончен

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после разгрома челнинского «КАМАЗа» (6:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», - приводит слова российского полузащитника пресс-служба «Зенита».

Следующий соперник «Зенита» по Кубку России будет определяться с помощью жеребьёвки.

24-летний Мостовой сыграл двадцать семь матчей за питерский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился пятью забитыми голами. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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окончен Балтика 3:0 Чайка
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