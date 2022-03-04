Андрей Мостовой: «Хорошие эмоции!»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после разгрома челнинского «КАМАЗа» (6:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», - приводит слова российского полузащитника пресс-служба «Зенита».

Следующий соперник «Зенита» по Кубку России будет определяться с помощью жеребьёвки.

24-летний Мостовой сыграл двадцать семь матчей за питерский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился пятью забитыми голами. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2024 года.