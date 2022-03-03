Семак рассказал, как отреагировал на весть об уходе Ракицкого

Украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий покинул питерский «Зенит» в связи с последними военно-политическими событиями, и наставник питерского клуба Сергей Семак рассказал, как именно это произошло. По его словам, уход опытного защитника - безусловная потеря для клуба.

- Я говорил, что он попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством, и они достигли договоренности о расторжении контракта. И тренерский штаб, и болельщики благодарны Ярославу за эти годы, он выглядел прекрасно, и, я думаю, помог нашей команде добиться тех результатов, которые мы смогли достичь все вместе, - заявил Семак, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Ракиццкий родился в Днепропетровской области и всю свою карьеру выступал только за украинские клубы. В «Зенит» он перешел в 2019 году, после чего его перестали привлекать к выступлениям за сборную Украины. На родине подвергался нападкам и давлению за то, что решил играть в составе «Зенита».