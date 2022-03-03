Семак рассказал о повреждении Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме вратаря Даниила Одоевского на разминке перед матчем против «КАМАЗа» (6:0).

«Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Перед самым матчем стало известно, что место в воротах «Зенита» займёт Кержаков, который в итоге отстоял на ноль.

В понедельник, седьмого марта, «Зениту» предстоит принять на своем поле «Уфу», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.