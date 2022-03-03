«Локомотив» повторил свой кубковый антирекорд

Московский «Локомотив» потерпел сокрушительное поражение в кубковом матче 1/8 финала против «Енисея», получив в свои ворота четыре безответных мяча. Для москвичей столь крупное поражение стало повторением своего кубкового антирекорда, который был установлен ровно десять лет тому назад. 21 марта 2012 года в матче четвертьфинала Кубка России «Локомотив» также пропустил четыре безответных мяча, но не от кого-нибудь, а от казанского «Рубина».

Напомним, что «Локомотив» является рекордсменом Кубка России и с другой стороны - клуб выигрывал трофей целых девять раз, снискав репутацию кубкового бойца. В последний раз победа в Кубке России доставалась «Локомотиву» в прошлом году.