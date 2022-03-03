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Кубок России

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России

03 Марта 2022 • 22:45 Комментировать

Сегодня, 3 марта, завершились последние матчи Кубка России по футболу. День не обошёлся без сенсаций – неожиданно из розыгрыша вылетел московский «Локомотив», разгромно уступивший на своем поле красноярскому «Енисею», но в остальном вполне можно сказать, что не случилось никаких неожиданностей.

В 1/4 финала пробились сразу три московские команды – «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Также в следующей стадии будет играть питерский «Зенит», разгромивший челнинский «КАМАЗ» (6:0) аутсайдерами в борьбе за трофей будут являться «Алания», «Енисей», «Балтика» и «Рубин».

Жеребьёвка Кубка России пройдёт завтра, 4 марта.

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окончен Локомотив Москва 0:4 Енисей 1.33 4.90 11.00
окончен Рубин 2:1 Ротор 1.55 4.00 6.40
окончен Балтика 3:0 Чайка
окончен Зенит 6:0 КАМАЗ
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