Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 3 марта, завершились последние матчи Кубка России по футболу. День не обошёлся без сенсаций – неожиданно из розыгрыша вылетел московский «Локомотив», разгромно уступивший на своем поле красноярскому «Енисею», но в остальном вполне можно сказать, что не случилось никаких неожиданностей.

В 1/4 финала пробились сразу три московские команды – «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Также в следующей стадии будет играть питерский «Зенит», разгромивший челнинский «КАМАЗ» (6:0) аутсайдерами в борьбе за трофей будут являться «Алания», «Енисей», «Балтика» и «Рубин».

Жеребьёвка Кубка России пройдёт завтра, 4 марта.