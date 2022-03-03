«Зенит» забил шесть безответных мячей в ворота «КАМАЗа»

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» на своем поле принимал «КАМАЗ».

Уже к 26-й минуте питерцы забили два гола в ворота челнинцев, отличились Мостовой и Алберто. На 37-й минуте встречи Ерохин довёл счёт до разгромного, послав мяч в сетку красивым ударом из-за пределов штрафной. Дубль в первом тайме успел оформить Алберто, воспользовался бразилец провалом в обороне гостей, выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл. Сразу же после перерыва дубль оформил Мостовой после передачи Алберто. Точку в матче поставил Дзюба, на 85-й минуте отправивший мяч головой в сетку ворот команды из ФНЛ. 6:0 победа «Зенита».