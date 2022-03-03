Кухта не уйдёт из «Локомотива»

Новобранец «Локомотив» Ян Кухта после поражения от «Енисея» (0:4) заявил, что не собирается покидать московский клуб.

«Да, я останусь в Москве», - цитирует Кухту sport24.

25-летний чех перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Славии», сумма трансфера составила порядка пяти миллионов евро. Кухта заключил с «железнодорожниками» контракт до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Ян сыграл двадцать шесть матчей за «Спарту» во всех турнирах, забил двенадцать голов и отдал восемь голевых передач.

Напомним, что ранее «Локомотив» покинули немецкий наставник Маркус Гисдоль и его помощник.