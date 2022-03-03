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Кубок России

Лоськов: «Хотел бы поздравить «Енисей», заслуженная победа»

03 Марта 2022 • 21:17 Комментировать
Локомотив Москва
0:4
Енисей
окончен

И. о. главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал результат матча с «Енисеем» (0:4) в Кубке России.

«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа. Жалко, что мы выпали из турнира, работаем дальше», - приводит слова Лоськова sport24.

В воскресенье, шестого марта, «Локомотив» на своём поле примет «Химки», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Железнодорожники» набрали двадцать восемь очков в восемнадцати матчах и расположились на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, московский клуб имеет одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Енисей
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окончен Локомотив Москва 0:4 Енисей 1.33 4.90 11.00
окончен Рубин 2:1 Ротор 1.55 4.00 6.40
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