Лоськов: «Хотел бы поздравить «Енисей», заслуженная победа»

И. о. главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал результат матча с «Енисеем» (0:4) в Кубке России.

«Я хотел бы поздравить команду «Енисей». Заслуженная победа. Жалко, что мы выпали из турнира, работаем дальше», - приводит слова Лоськова sport24.

В воскресенье, шестого марта, «Локомотив» на своём поле примет «Химки», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Железнодорожники» набрали двадцать восемь очков в восемнадцати матчах и расположились на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, московский клуб имеет одну игру в запасе.