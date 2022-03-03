Одоевский получил травму на разминке перед матчем с «КАМАЗом»

Сегодня, третьего марта, «Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России принимает на своем поле «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», на предматчевой разминке травму получил молодой голкипер питерского клуба Даниил Одоевский, вместо него место в воротах занял Михаил Кержаков. На данный момент идёт пятнадцатая минута встречи, счёт пока не открыт.

19-летний Одоевский является воспитанником «Зенита», в нынешнем сезоне он сыграл два матча за питерский клуб. Контракт Даниила с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.