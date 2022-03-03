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Кубок России

«Енисей» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»

03 Марта 2022 • 20:17 Комментировать
Локомотив Москва
0:4
Енисей
окончен

В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» на своём поле принимал «Енисей».

«Железнодорожники» активно начали матч, загубили огромное количество моментов, за что и поплатились. На 25-й минуте встречи красивейший гол забил Кичин, отправив мяч в самую «девятку» ударом через себя. «Локомотив» продолжил атаковать, но до перерыва пропустил второй гол. Тикнизян привёз в свои ворота пенальти, получил вторую жёлтую карточку и был удалён, одиннадцатиметровый реализовал Ломакин. Москвичи не теряли надежд и после перерыва активно шли вперёд и заработали пенальти, но Жемалетдинов его не реализовал. На 77-й минуте Окладников сделал счёт крупным, а точку в матче поставил Комков. 4:0 победа «Енисея».

 
Локомотив Москва 0:4Енисей
Худяков ДаниилНенахов МаксимБаринов ДмитрийМампаси МаркЧёрный АртурБека АлексисЖемалетдинов РифатТикнизян НаирМарадишвили КонстантинКухта ЯнИзидор Вильсон
Запасные: Зинович КириллБабкин СергейСавин АндрейЖивоглядов ДмитрийРыбчинский ДмитрийПетров Максим ВячеславовичХлынов НикитаКерк Джирано
Опарин МихаилМасловский АлександрКичин ВалерийФеррейра ХерманЗотов АлександрКанаплин АлександрЛанин ОлегЛомакин АлександрОкладников АндрейИванов ЕгорБевеев Мингиян
Запасные: Гыстаров РасулРаздорских НикитаГлушков Никита АндреевичЖелнин АркадийСахаров ТимурРебров ДмитрийЛапшов ИванСамойлов ДенисЕрёменко НикитаРукас АндрюсШакуро ПавелКомков Михаил
03 марта.

 

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окончен Локомотив Москва 0:4 Енисей 1.33 4.90 11.00
Идет 0 минута Рубин 2:1 Ротор 1.55 4.00 6.40
Идет 0 минута Балтика 0:0 Чайка
Идет 0 минута Зенит 2:0 КАМАЗ
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