«Енисей» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»

В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» на своём поле принимал «Енисей».

«Железнодорожники» активно начали матч, загубили огромное количество моментов, за что и поплатились. На 25-й минуте встречи красивейший гол забил Кичин, отправив мяч в самую «девятку» ударом через себя. «Локомотив» продолжил атаковать, но до перерыва пропустил второй гол. Тикнизян привёз в свои ворота пенальти, получил вторую жёлтую карточку и был удалён, одиннадцатиметровый реализовал Ломакин. Москвичи не теряли надежд и после перерыва активно шли вперёд и заработали пенальти, но Жемалетдинов его не реализовал. На 77-й минуте Окладников сделал счёт крупным, а точку в матче поставил Комков. 4:0 победа «Енисея».