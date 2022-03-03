Где смотреть матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ»

Сегодня, 3 марта, в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» примет набережночелнинский «КАМАЗ».

Матч начнется в 20:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать встречу доверено главному арбитру Антону Фролову.

На текущий момент подопечные Сергея Семака лидируют в российском чемпионате и считаются явными фаворитами этого противостояния. Челнинцы же располагаются на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, что раннее в 1/4 уже пробились два клуба РПЛ: «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые уверенно разобрались с «Нижним Новгородом» (3:0), а красно-белые — с «Кубанью» (6:1).

Прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ» смотрите на нашем сайте.