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Где смотреть матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ»

03 Марта 2022 • 09:49 Комментировать
Зенит
...
КАМАЗ
Через 10 ч. 1 мин.

Сегодня, 3 марта, в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» примет набережночелнинский «КАМАЗ».

Матч начнется в 20:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать встречу доверено главному арбитру Антону Фролову.

На текущий момент подопечные Сергея Семака лидируют в российском чемпионате и считаются явными фаворитами этого противостояния. Челнинцы же располагаются на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ.  

Напомним, что раннее в 1/4 уже пробились два клуба РПЛ: «Динамо» и «Спартак». Бело-голубые уверенно разобрались с «Нижним Новгородом» (3:0), а красно-белые — с «Кубанью» (6:1).

Прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ» смотрите на нашем сайте.

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03.03  19:00 Рубин ... Ротор 1.54 3.90 6.20
03.03  20:00 Балтика ... Чайка 1.59 3.80 6.40
03.03  20:15 Зенит ... КАМАЗ 1.10 8.60 23.00
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