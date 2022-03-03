Экс-игрок ЦСКА назвал футболистов «Сочи» «деревянными солдатиками»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам, что думает по поводу игры «армейцев» в кубковом матче с «Сочи».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что он ожидал от ЦСКА большего, особенно после уверенной победы над «Спартаком» в недавнем дерби. Экс-игрок отметил, что победа у команды Алексея Березуцкого вышла не слишком убедительной. Владимир добавил, что футболисты «Сочи» вообще не впечатлили и были больше похожи на деревянных и закомплексованных солдатиков.

Напомним, что «армейцы» одержали волевую победу над «Сочи» со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Кубка России.