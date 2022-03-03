Пресняков высказался о победе «Спартака» над «Кубанью»

Известный артист Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Кубанью».

Пресняков сказал «Спорт-Экспрессу», что подопечные Ваноли играли весело, по-спартаковски, как в старые добрые времена. Артист отметил, что не стоит забывать, что перед этим «красно-белые» в дерби всухую уступили ЦСКА.

Напомним, что футболисты «Спартака» под шефством Паоло Ваноли уверенно разгромили «Кубань» со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал Кубка России.