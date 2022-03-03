Самедов вдохновляет «Спартак» на победу в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов рад за московский «Спартак», который одержал разгромную победу в поединке с «Кубанью», пробившись в четвертьфинал Кубка России. Самедов считает, что его бывший клуб может стать обладателем Кубка, чего со «Спартаком» не случалось с далекого 2003 года.

- Результат хороший. «Спартак» идет в следующий раунд — уверенная победа. Выход в четвертьфинал — это хорошо. Две игры до полуфинала, есть шанс выиграть трофей, - считает Самедов. слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Самедов выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а затем в период 2017-2018.