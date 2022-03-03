Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Самедов вдохновляет «Спартак» на победу в Кубке России

03 Марта 2022 • 01:10 Комментировать
Спартак Москва
6:1
ФК Кубань
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов рад за московский «Спартак», который одержал разгромную победу в поединке с «Кубанью», пробившись в четвертьфинал Кубка России. Самедов считает, что его бывший клуб может стать обладателем Кубка, чего со «Спартаком» не случалось с далекого 2003 года.

- Результат хороший. «Спартак» идет в следующий раунд — уверенная победа. Выход в четвертьфинал — это хорошо. Две игры до полуфинала, есть шанс выиграть трофей, - считает Самедов. слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Самедов выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а затем в период 2017-2018.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 1:2 ЦСКА Москва 2.45 3.25 3.00
окончен Спартак Москва 6:1 ФК Кубань
03.03  18:15 Локомотив Москва ... Енисей 1.29 5.00 10.00
03.03  19:00 Рубин ... Ротор 1.54 3.90 6.20
03.03  20:00 Балтика ... Чайка 1.59 3.80 6.40
03.03  20:15 Зенит ... КАМАЗ 1.10 8.60 23.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
01:10 · Кубок России
Самедов вдохновляет «Спартак» на победу в Кубке России
02 Марта
23:42 · Кубок России
Николсон не собирается уходить из «Спартака»
23:11 · Кубок России
Ваноли порадовался за фанатов «Спартака»
22:43 · Кубок России
Ваноли: «Мы остаемся в России и считаем, что футбол несёт посыл к миру»
21:48 · Кубок России
Федотов – о поражении от ЦСКА: «Ребята сражались до конца»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
20:12 · Кубок России
Скопинцев – о победе над «Нижним Новгородом»: «На замену вышли футболисты, усилившие игру»
20:09 · Кубок России
ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России
19:30 · Кубок России
«Спартак» Москва – «Сочи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 6:1
18:41 · Кубок России
Заболотный не смог продолжить матч против «Сочи»
16:53 · Кубок России
Где смотреть матч Кубка России «Спартак» – «Кубань»
12:52 · Кубок России
Где смотреть матч Кубка России «Сочи» – ЦСКА Москва
01 Марта
23:44 · Кубок России
Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»
22:44 · Кубок России
Шварц: «В Кубке России ворота «Динамо» будет защищать Лещук»
22:00 · Кубок России
«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России
Все новости