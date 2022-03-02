Николсон не собирается уходить из «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон после победы над «Кубанью» (6:1) заявил, что не планирует покидать московский клуб.

«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе. Остаюсь ли? Конечно!», - цитирует Николсона sport24.

24-летний футболист сборной Ямайки перешёл в стан «красно-белых» в январе, сумма трансфера составила порядка восьми миллионов евро. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В воскресенье, шестого марта, «Спартаку» предстоит сыграть на выезде против московского «Динамо», стартовый свисток о начале матча запланирован на 19:00 по московскому времени