Ваноли порадовался за фанатов «Спартака»

Итальянский наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился своим мнением о победе своей команды в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью». По его словам, больше всех эту победу заслужили фанаты команды, которые часто вынуждены испытывать разочарование из-за скромных результатов клуба. Во внутреннем чемпионате «Спартак» занимает десятое место, выиграв в последний раз турнир в 2017 году, а в кубке страны «красно-белые» и вовсе не побеждали почти два десятка лет...

- Конечно, я очень рад этой победе и рад за команду. Также я рад за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили, а сейчас, надеюсь, смогли порадовать. В том числе я рад за президента клуба: он в сложной ситуации проявил себя очень хорошо, - заявил Ваноли, слова которого цитирует Sport24.