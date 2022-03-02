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Кубок России

Ваноли порадовался за фанатов «Спартака»

02 Марта 2022 • 23:11 Комментировать
Спартак Москва
6:1
ФК Кубань
окончен

Итальянский наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился своим мнением о победе своей команды в матче 1/8 финала Кубка России над «Кубанью». По его словам, больше всех эту победу заслужили фанаты команды, которые часто вынуждены испытывать разочарование из-за скромных результатов клуба. Во внутреннем чемпионате «Спартак» занимает десятое место, выиграв в последний раз турнир в 2017 году, а в кубке страны «красно-белые» и вовсе не побеждали почти два десятка лет...

- Конечно, я очень рад этой победе и рад за команду. Также я рад за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили, а сейчас, надеюсь, смогли порадовать. В том числе я рад за президента клуба: он в сложной ситуации проявил себя очень хорошо, - заявил Ваноли, слова которого цитирует Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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