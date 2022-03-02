Ваноли: «Мы остаемся в России и считаем, что футбол несёт посыл к миру»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что не планирует покидать Россию.

«По себе и своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру», - приводит слова Ваноли телеграм-канал «Матч ТВ».

Сегодня, второго марта, «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России разгромил «Кубкань» со счётом 6:1, новичок «красно-белых» Шамар Николсон отметился хет-триком.

После девятнадцати туров подопечные Ваноли занимают всего лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе двадцать три зачётных балла.