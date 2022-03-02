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Кубок России

Хет-трик Николсона и дубль Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Кубань» в Кубке

02 Марта 2022 • 22:18 Комментировать
Спартак Москва
6:1
ФК Кубань
окончен

После исключения московского «Спартака» из Лиги Европы все силы команды можно бросить на внутреннюю арену. После поражения в дерби от ЦСКА команде Паоло Ваноли было необходимо уверенно сыграть в Кубке, дабы совсем не запустить депрессию у своих болельщиков.

 

Протокол игры  
Спартак Москва 6:1ФК Кубань
Максименко АлександрКофрие МаксимилианоАйртон ЛукасДжикия ГеоргийМартинс КристоферУмяров НаильПромес КуинсиХлусевич ДаниилЛитвинов РусланБакаев ЗелимханНиколсон Шамар
Запасные: Пруцев ДанилСоболев Александр СергеевичИгнатов Михаил АлександровичЛарссон ДжорданСелихов АлександрКутепов ИльяЖиго СамуэльКлассен ЛеонРассказов НиколайДенисов ДаниилЧернов Никита
Нестеренко ЮрийЭдиев ИсмаилХомуха ИванБольшаков КириллГурфов АзаматВедерников ДанилаАлейников ВасилийСапета АлександрЛаук МаксимСидоров Максим СтаниславовичПетров Илья
Запасные: Маркин МихаилБезденежных ИгорьПоплевченков АртёмКармаев НикитаКулишев АртёмКарев ВадимРыбин АлексейКозлов АндрейАбдоков НуриСаркисов АртурКлимович Андрей
02 марта.

 

«Кубань» уже не является той самой грозной командой, которой была ранее. Более того, та самая «Кубань» была расформирована в 2018 году, а действующая появилась из команды «Урожай», созданной в том же 2018-м году вместо утраченного коллектива. В текущем розыгрыше ФНЛ дела у команды Роберта Евдокимова идут не очень хорошо, она близка к зоне вылета. Да, зимой команда заметно усилилась игроками из команд Премьер-лиги, и как это отразится, станет известно совсем скоро.

В 1/8 финала «Кубань» попала, благодаря уверенному разгрому своих земляков из Краснодара. Команда, ведомая в то время Виктором Гончаренко, не смогла ничего противопоставить и уступила со счётом 0:3. Также «Кубань» минимально уступила «Ленинградцу», но в итоге смогла пройти в следующий круг из группы стадии плей-офф.

Москвичи с первых минут обозначили своё преимущество, и ещё не все зрители успели заняться свои места, уже открыли счёт. Сначала Куинси Промес не смог попасть в створ из выгодной ситуации в первой же атаке, но буквально через пару минут уверенно обыграл Юрия Нестеренко после паса Хлусевича. Футболисты «Спартака» продолжали наращивать своё преимущество, и к середине тайма забили ещё дважды.

Сначала дубль оформил Куинси Промес, исполнивший штрафной удар, и мяч после рикошета от головы стоявшего в стенке игрока резко изменил направление полёта, дезориентировав и голкипера. Ещё через несколько минут отличился и Шамар Николсон, забивший свой первый мяч за клуб. Активный Хлусевич завершил свой проход прострелом в штрафную, и новобранец «Спартака» своим шансом воспользовался сполна. В следующей же атаке москвичи забили ещё, но ВАР разобрался в ситуации, определив офсайд.

«Спартак» показал своё полное доминирование на поле, Евдокимов даже пошёл на первую замену в середине тайма, но серьёзных изменений тем не менее это не принесло. Да, москвичи после ударного начала взяли небольшую игровую паузу, но воспользоваться ей игроки «Кубани» не смогли.

Не сильно изменилась игра и после перерыва. «Спартак» доминировал, но тем не менее, «Кубани» всё-таки удалось отличиться. Справедливости ради, сделал это Георгий Джикия, неудачно сыгравший на втором этаже во время подачи штрафного и срезавший мяч в ворота. Затем игроки «Спартака» вновь вернулись к атакующим действиям, в итоге Николсон смог оформить хет-трик, а между его голами вмешался Джордан Ларссон, выдавший идеальный проход и прекрасный удар из-за пределов штрафной площади.

Командам оставалось лишь доиграть этот матч, что им с блеском и удалось. Футболисты «Спартака» не испытали серьёзных проблем и вышли в следующий раунд Кубка России, заодно порадовав Паоло Ваноли первой победой на тренерском мостике московского клуба. Разница в классе оказалась слишком велика.

Андрей СЕРГЕЕВ

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубань Куинси Промес Паоло Ваноли
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