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Кубок России

Федотов – о поражении от ЦСКА: «Ребята сражались до конца»

02 Марта 2022 • 21:48 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в Кубке России.

«Обидное поражение. Мы смотрелись, была динамика, но, к сожалению, потеря концентрации стоила нам пропущенных мячей. Команда заслуживает добрых слов, они сражались до конца», - цитирует Федотова пресс-служба «Сочи».

Отметим, что после первого тайма подопечные Федотова вели со счётом 1:0, но «армейцы» одержали волевую победу благодаря дублю Дивеева.

После девятнадцати туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на семь зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Сочи
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