Федотов – о поражении от ЦСКА: «Ребята сражались до конца»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в Кубке России.

«Обидное поражение. Мы смотрелись, была динамика, но, к сожалению, потеря концентрации стоила нам пропущенных мячей. Команда заслуживает добрых слов, они сражались до конца», - цитирует Федотова пресс-служба «Сочи».

Отметим, что после первого тайма подопечные Федотова вели со счётом 1:0, но «армейцы» одержали волевую победу благодаря дублю Дивеева.

После девятнадцати туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на семь зачетных баллов.