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Скопинцев – о победе над «Нижним Новгородом»: «На замену вышли футболисты, усилившие игру»

02 Марта 2022 • 20:12 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Нижний Новгород
окончен

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, благодаря чему московский клуб прибавил после перерыва в матче против «Нижнего Новгорода» (3:0).

«Мы начали играть более разнообразно — и через центр, и через фланги, было много ударов. Плюс на замену вышли футболисты, которые усилили игру», - цитирует Скопинцева пресс-служба «Динамо».

Соперник москвичей по 1/4 финала Кубка России станет известен только после жеребьёвки.

24-летний россиянин сыграл 21 матч за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Скопинцева с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев
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