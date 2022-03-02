ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России

В рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Сочи» на стадионе «Фишт» принимал московский ЦСКА. При своих трибунах хозяева не смогли пробиться в следующую стадию турнира.

Счет в матче незадолго до перерыва открыли сочинцы. Кристиан Нобоа с линии штрафной отправил мяч в ворота «армейцев» после розыгрыша Ангбана и Маргасова.

После перерыва чаша весов склонилась в пользу московского клуба. Сначала Игорь Дивеев с подачи углового головой отправил мяч в ворота «Сочи» и сравнял счёт, а чуть позже он оформил дубль. Второй год Дивеев также забил головой.

Голова Дивеева в этом матче принесла «армейцам» победу и выход в следующий этап турнира.