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Где смотреть матч Кубка России «Спартак» – «Кубань»

02 Марта 2022 • 16:53 Комментировать
Спартак Москва
...
ФК Кубань
Через 2 ч. 27 мин.
Сегодня, 2 марта, московский «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу на стадионе «Открытие-арена» примет краснодарскую «Кубань».

Встреча состоится в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать матч доверено главному арбитру Яну Бобровскому и его помощникам — Рустаму Мухтарову и Дмитрию Ермакову. Резервным судьей назначен Сергей Чебан, а за систему VAR будет отвечать Владислав Безбородов.   

Красно-белые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за болезненное поражение от ЦСКА в 19-м туре РПЛ, а краснодарцы — попробуют сотворить сенсацию в Москве.

Днем ранее путевку в 1/4 финала добыли московские динамовцы, одержавшие уверенную победу над «Нижним Новгородом» (3:0).

Прямая текстовая трансляция встречи также пройдёт у нас на сайте.

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СПАРТАК МОСКВА ФК КУБАНЬ
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Идет 0 минута Алания 1:0 Арсенал Тула 2.42 3.25 2.85
02.03  18:00 Сочи ... ЦСКА Москва 2.46 3.35 2.75
02.03  20:00 Спартак Москва ... ФК Кубань 1.16 6.80 17.00
03.03  18:15 Локомотив Москва ... Енисей 1.29 5.00 10.00
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