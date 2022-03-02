Где смотреть матч Кубка России «Спартак» – «Кубань»

Встреча состоится в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать матч доверено главному арбитру Яну Бобровскому и его помощникам — Рустаму Мухтарову и Дмитрию Ермакову. Резервным судьей назначен Сергей Чебан, а за систему VAR будет отвечать Владислав Безбородов.
Красно-белые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за болезненное поражение от ЦСКА в 19-м туре РПЛ, а краснодарцы — попробуют сотворить сенсацию в Москве.
Днем ранее путевку в 1/4 финала добыли московские динамовцы, одержавшие уверенную победу над «Нижним Новгородом» (3:0).
Прямая текстовая трансляция встречи также пройдёт у нас на сайте.