Где смотреть матч Кубка России «Спартак» – «Кубань»

Сегодня, 2 марта, московский «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу на стадионе «Открытие-арена» примет краснодарскую «Кубань».

Встреча состоится в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Обслуживать матч доверено главному арбитру Яну Бобровскому и его помощникам — Рустаму Мухтарову и Дмитрию Ермакову. Резервным судьей назначен Сергей Чебан, а за систему VAR будет отвечать Владислав Безбородов.

Красно-белые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за болезненное поражение от ЦСКА в 19-м туре РПЛ, а краснодарцы — попробуют сотворить сенсацию в Москве.

Днем ранее путевку в 1/4 финала добыли московские динамовцы, одержавшие уверенную победу над «Нижним Новгородом» (3:0).

Прямая текстовая трансляция встречи также пройдёт у нас на сайте.