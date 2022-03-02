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Где смотреть матч Кубка России «Сочи» – ЦСКА Москва

02 Марта 2022 • 12:52 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
2.45 3.25 3.00
Через 2 ч. 25 мин.

В среду, 2 марта, в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России «Сочи» на стадионе «Фишт» сыграет с московскими армейцами. Обе команды сейчас занимают высокие места в таблице чемпионата России, поэтому и их кубковое противостояние обещает быть насыщенным и ярким.

Команды успешно выступили в последнем туре чемпионата, причем армейцы обыграли в дерби своих принципиального соперника - московский «Спартак». Это должно придать гостям еще большей уверенности в предстоящем поединке 1/8 финала.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Tele-sport и на телеканале «Матч ТВ». Начало матча в 18:00.

Также вы можете посмотреть прямую текстовую трансляцию матча на нашем сайте LiveResult.ru.

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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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02.03  16:00 Алания ... Арсенал Тула 2.42 3.25 2.85
02.03  18:00 Сочи ... ЦСКА Москва 2.46 3.35 2.75
02.03  20:00 Спартак Москва ... ФК Кубань 1.16 6.80 17.00
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