Где смотреть матч Кубка России «Сочи» – ЦСКА Москва

В среду, 2 марта, в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России «Сочи» на стадионе «Фишт» сыграет с московскими армейцами. Обе команды сейчас занимают высокие места в таблице чемпионата России, поэтому и их кубковое противостояние обещает быть насыщенным и ярким.

Команды успешно выступили в последнем туре чемпионата, причем армейцы обыграли в дерби своих принципиального соперника - московский «Спартак». Это должно придать гостям еще большей уверенности в предстоящем поединке 1/8 финала.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Tele-sport и на телеканале «Матч ТВ». Начало матча в 18:00.

Также вы можете посмотреть прямую текстовую трансляцию матча на нашем сайте LiveResult.ru.