Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц лестно высказался о нападающем Фёдоре Смолове после матча с «Нижним Новгородом» (3:0) в рамках Кубка России.

«Фёдор очень быстро вписался в нашу команду, я доволен, что он с нами», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Динамо».

Напомним, что 32-летний нападающий вернулся в московский клуб в январе, «Динамо» заплатило «Локомотиву» за трансфер Смолова чуть больше ста тысяч евро. Фёдор уже успел сыграть два матча за родной клуб, в которых забил два гола, один из мячей нападающий отправил в сетку после удара с одиннадцатиметровой отметки.