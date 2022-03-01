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Кубок России

Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»

01 Марта 2022 • 23:44 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Нижний Новгород
окончен

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц лестно высказался о нападающем Фёдоре Смолове после матча с «Нижним Новгородом» (3:0) в рамках Кубка России.

«Фёдор очень быстро вписался в нашу команду, я доволен, что он с нами», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Динамо».

Напомним, что 32-летний нападающий вернулся в московский клуб в январе, «Динамо» заплатило «Локомотиву» за трансфер Смолова чуть больше ста тысяч евро. Фёдор уже успел сыграть два матча за родной клуб, в которых забил два гола, один из мячей нападающий отправил в сетку после удара с одиннадцатиметровой отметки.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Сандро Шварц
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