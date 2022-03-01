Шварц: «В Кубке России ворота «Динамо» будет защищать Лещук»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Нижним Новгородом» заявил, что в Кубке России ворота московского клуба будет защищать Игорь Лещук.

«Шунин немного приболел, но даже несмотря на это, в воротах все равно бы сыграл Лещук. Он будет защищать наши ворота в Кубке России», - приводит слова Шварца sport24.

26-летний российский голкипер сыграл лишь шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил один гол. Контракт Лещука с родным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в восемьсот тысяч евро.