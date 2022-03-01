«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России «Динамо» на своём поле принимало «Нижний Новгород».
С первых минут москвичи пошли большими силами в атаку, но открыть счёт смогли только под занавес тайма. Фомин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. На 54-й минуте встречи Макаров прорвался по правому флангу и выполнил подачу на Грулёва, который удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Смолов, забивший пенальти, который сам и заработал.
Таким образом, подопечные Сандро Шварца вышли в 1/4 финала Кубка России, а следующего соперника они узнают после жеребьёвки.
Лещук Игорь•Скопинцев Дмитрий•Евгеньев Роман•Бальбуэна Фабиан•Паршивлюк Сергей•Моро Никола•Фомин Даниил•Макаров Денис•Захарян Арсен•Грулёв Вячеслав•Тюкавин Константин
Нигматуллин Артур•Александров Виктор•Кечкеш Акош•Гоцук Кирилл•Каккоев Никита•Юлдошев Иброгимхалил•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Ларсен Ларс Олден•Милсон•Эннин Ричи
01 марта.