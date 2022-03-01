«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России «Динамо» на своём поле принимало «Нижний Новгород».

С первых минут москвичи пошли большими силами в атаку, но открыть счёт смогли только под занавес тайма. Фомин уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. На 54-й минуте встречи Макаров прорвался по правому флангу и выполнил подачу на Грулёва, который удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Смолов, забивший пенальти, который сам и заработал.

Таким образом, подопечные Сандро Шварца вышли в 1/4 финала Кубка России, а следующего соперника они узнают после жеребьёвки.