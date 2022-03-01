Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу ухода главного тренера железнодорожников Миркуса Гисдоля с поста главного тренера клуба.

- «Локомотив» заявил, что главный тренер Гисдоль освобожден от должности и покидает команду. Что об этом думаете?

- В данной ситуации можно было предположить такое. Сейчас многие иностранцы уходят из России. Наверное, если ты гражданин другого государства, то солидарен с позицией своей страны. А может, сейчас у него просто нет желания работать. Точно мы не знаем, потому что «Локомотив» не озвучивал основную причину ухода. Но если Воронин уходит из «Динамо», Ракицкий покидает «Зенит», а Гисдоль «Локомотив», то причины надо искать в том, что сейчас происходит в мире.

- Но Шварц не уходит из «Динамо», Ваноли тоже остается в «Спартаке». Не обидно за «Локомотив», что команда потеряла тренера?

- Мне обидно, потому что это не солидно со стороны тех, кто пришел в команду. Строится новая система, но сначала ушел Рангник, потом главный тренер. С их стороны это не очень солидно. Чуть-чуть поработали, не довели дело до конца и сбежали. На мой взгляд, это не по-спортивному. Доработай контракт и уходи, тем более, у Гисдоля, по-моему, соглашение было до лета. С другой стороны, есть прекрасные бывшие игроки «Локомотива»: Лоськов, Пашинин, которые всегда готовы возглавить команду.

- А Сёмин может вернуться в этой ситуации?

- Тренера поменяли, но от системы Гисдоля пока не отказались. Процесс перестроения идет, и остальные будут работать.

- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Вы знаете, кто это?

- Не знаю.

- Как резкий уход тренера может отразиться на команде?

- Главное, чтобы новый наставник продолжил те же идеи, которые были заложены на сборах. Не нужно ничего менять, чтобы было движение вперед. Сейчас бесполезно пытаться что-то изменить в игре команды.

- Шансы «Локомотива» занять высокое место в чемпионате теперь снижается?

- Не знаю. Может наоборот они повысятся.

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- Что вы думаете по поводу кандидатур Черевченко или Евсеева?

- Евсеев прошел большую тренерскую школу. Черевченко уже был главным тренером, поэтому мне сложно о нем судить. Но это тоже возможный вариант. Мне бы хотелось видеть русскоязычных наставников, которые будут переживать за результаты. Как показывает практика, русскоязычные тренеры добиваются у нас большего.

- Нет ли опасения, что легионеры станут массово покидать команду? По некоторой информации, Пабло уходит из «Локомотива».

- Не знаю. Возможно. Когда читаешь новости, есть такое опасение. ФИФА может аннулировать контракты. Но тут есть как минусы, так и плюсы. Тогда наша молодежь из дубля сможет играть. Конечно, уровень футбола РПЛ упадет, потому что у нас много иностранцев хорошего уровня, которые в сборных играют.

- Многие говорят о возможных турнирах в Азии. Стоит ли России рассмотреть подобный вариант?

- Территориально мы, наверное, можем там появиться. Наша страна большая. Мы и в Европе, и в Азии, особенно что касается Владивостока и Сибири. Но возможно, если ты относишься к Европе, тебе нельзя выступать в Азии. Казахстан играл в азиатской лиге, потом перешел в Европу. Мне кажется, нельзя бегать туда-сюда. Надо смотреть, на сколько лет нас изолировали. Понятно, что чемпионат мира мы пропустим. Но никто не знает, сколько все продлится. И как себя поведут азиатские страны. Может они будут против.

Елена Григорьевская