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Агент Николсона: «Шамар счастлив в «Спартаке» и полностью предан клубу» эксклюзив

01 Марта 2022 • 12:11 Комментировать
Спартак Москва
...
ФК Кубань
02.03 20:00

Агент Шамара Николсона, выступающего за московский «Спартак», Кевин Кован рассказал о дальнейших перспективах своего клиента в стане «красно-белых».

«Как вы понимаете, я естественно обеспокоен ситуацией. Но, как я уже говорил в ямайских СМИ, паники нет. У меня прямая связь с руководством «Спартака». Они сообщают то, что нужно и всегда готовы ответить на вопросы, я доволен коммуникацией. Что касается участия в Лиге Европы, конечно, мы разочарованы, но это ничего не меняет. Шамар счастлив в «Спартаке» и полностью предан клубу», – заявил агент.

Вчера, согласно решению УЕФА, «Спартак» был исключён из Лиги Европы, в матчах против немецкого «РБ Лейпцига» ему присудили технические поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА ФК КУБАНЬ
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