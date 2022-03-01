Агент Шамара Николсона, выступающего за московский «Спартак», Кевин Кован рассказал о дальнейших перспективах своего клиента в стане «красно-белых».

«Как вы понимаете, я естественно обеспокоен ситуацией. Но, как я уже говорил в ямайских СМИ, паники нет. У меня прямая связь с руководством «Спартака». Они сообщают то, что нужно и всегда готовы ответить на вопросы, я доволен коммуникацией. Что касается участия в Лиге Европы, конечно, мы разочарованы, но это ничего не меняет. Шамар счастлив в «Спартаке» и полностью предан клубу», – заявил агент.

Вчера, согласно решению УЕФА, «Спартак» был исключён из Лиги Европы, в матчах против немецкого «РБ Лейпцига» ему присудили технические поражения.