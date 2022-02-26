Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

РФС объявил о переносе матча 1/8 финала Кубка России «Балтика» – «Чайка»

26 Февраля 2022 • 10:05 Комментировать
Балтика
...
Чайка
01.03 20:00

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России между калининградской «Балтикой» и песчанокопской «Чайки».

Новой датой и временем поединка в Калининграде назначено 3 марта, 20:00 по московскому времени. Первоначально планировалось, что матч пройдёт 1 марта.

«Чайка» была вынуждена обратиться к РФС с просьбой о переносе матча в связи с приостановкой работы нескольких аэропортов на Юге России, из-за чего добираться в Калининград команде оказалось проблематично.

Все остальные матчи 1/8 финала Кубка России должны состоятся по первоначальному расписанию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кубок России РФС Чайка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЧАЙКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
10:05 · Кубок России
РФС объявил о переносе матча 1/8 финала Кубка России «Балтика» – «Чайка»
21 Февраля
16:42 · Кубок России
​Кубковый матч «Рубин» - «Ротор» не перенесут на другой стадион
07 Февраля
19:21 · Кубок России
​Известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
11 Ноября
20:10 · Кубок России
​Божович схлопотал дисквалификацию на 3 кубковые игры
03 Ноября
11:25 · Кубок России
Ташуев: «Спартак против «Кубани» – обычная пара, или вы думаете, что подвиги каждый раз совершаться будут?» эксклюзив
02 Ноября
20:58 · Кубок России
Алексей Березуцкий - о матче с «Сочи» в Кубке: «Одна из самых сильных пар»
28 Октября
14:18 · Кубок России
Ганчаренко упрекнул футболистов «Краснодара» за игру в дерби с «Кубанью»
10:35 · Кубок России
Названа дата жеребьёвки 1/8 финала Кубка России
10:06 · Кубок России
Шипицин: «Я в шоке от такой бездарной игры «Краснодара» в дерби» 1 эксклюзив
09:46 · Кубок России
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получил травму
09:22 · Кубок России
Лахиялов: «В Кубке России мизерные выплаты, поэтому многие клубы РПЛ и вылетели оттуда» 2 эксклюзив
09:10 · Кубок России
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» было реально побороться за Кубок» эксклюзив
01:44 · Кубок России
«Краснодар» так и будет искусственным, бездушным бестрофейником»: Как болельщики «Кубани» порадовались разгрому «быков» в дерби 1
27 Октября
23:16 · Кубок России
Колосков: На игре «Краснодара» сказалось удаление
22:20 · Кубок России
Фукс: Хочу только прибавлять
Все новости