РФС объявил о переносе матча 1/8 финала Кубка России «Балтика» – «Чайка»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России между калининградской «Балтикой» и песчанокопской «Чайки».

Новой датой и временем поединка в Калининграде назначено 3 марта, 20:00 по московскому времени. Первоначально планировалось, что матч пройдёт 1 марта.

«Чайка» была вынуждена обратиться к РФС с просьбой о переносе матча в связи с приостановкой работы нескольких аэропортов на Юге России, из-за чего добираться в Калининград команде оказалось проблематично.

Все остальные матчи 1/8 финала Кубка России должны состоятся по первоначальному расписанию.