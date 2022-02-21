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Кубок России

​Кубковый матч «Рубин» - «Ротор» не перенесут на другой стадион

21 Февраля 2022 • 16:42 Комментировать

В начале марта «Рубин» и «Ротор» проведут матч 1/8 финала Кубка России. Появлялась информация, что «Ак Барс Арена» может не позволить «Рубину» проводить матчи из-за задолженности. Тем не менее, кубковая игра не будет перенесена на другой стадион. Об этом рассказывает ТАСС, приводя комментарий пресс-службы «рубиновых».

Стоит отметить, что из стана «Рубина» по ходу прошлого года неоднократно звучали жалобы по поводу качества газона на «Ак Барс Арене».

Что касается ближайшего домашнего матча чемпионата, то «Рубин» проведёт его 14 марта против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ак Барс Арена
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