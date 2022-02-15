Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Кубок России

Кубок России: гранды вступают в борьбу

15 Февраля 2022 • 18:22 Комментировать

Пока поклонники спорта в ожидании новых медалей на Олимпийских играх от сборной ROC, футбол подкрался незаметно. Уже на этой неделе возвращаются Еврокубки, а ещё через неделю состоится 1/8 финала Кубка России. О том, какие ожидания от этого турнира и кто поднимет в мае заветный трофей над головой, – в этой статье. «Бавария», «Боруссия» Дортмунд», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» – это те команды, которые уже покинули розыгрыш национальных кубков своих стран. В России лидеры в строю, но уже на стадии 1/8 финала мы можем лишиться несколько клубов РПЛ. Если вы пропустили жеребьёвку, то предлагаем вашему вниманию все пары предстоящего раунда Кубка России.

 

Балтика (Калининград) – Чайка (Песчанокопское)

Динамо (Москва) – Нижний Новгород

Алания (Владикавказ) – Арсенал (Тула)

Сочи – ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар)

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)

Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград)

Зенит (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны)

Embed from Getty Images

 

Стоит отметить, что по новой формуле турнира, которая лишила клубы из «глубинки» встречи с «грандами» нашего футбола, пять команд, играющих в Еврокубках, только вступят в круговерть Кубка России: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Меньше всего из них повезло «Сочи», которому предстоит встреча с армейцами. Поражение ни одной из команд не станет сенсацией, но может увеличить шансы на успех других клубов.

Embed from Getty Images

 

Реклама


Из 16 клубов 9 представляют РПЛ, 6 – ФНЛ и «Чайка» защищает честь всего ФНЛ-2. Коллектив из села Песчанокопское смело мог бы играть в «лучшей лиге мира», но, нарушив правила не по спортивным принципам, покинул лигу. Самое время напомнить о себе и пробиться в четвертьфинал. Тем более что в соперниках у «сельчан» относительно скромная «Балтика». Непросто будет всем, особенно стремящемуся одержать свою юбилейную десятую победу в Кубке России «Локомотиву». За последние десять лет «железнодорожники» непременно брали национальный трофей в нечётные годы: 2015, 2017, 2019, 2021. Неужели традиция будет нарушена? «Зениту» противостоит середняк ФНЛ «КАМАЗ». Челнинцы наверняка захотят удивить футбольную общественность.

Embed from Getty Images

 

Если в РПЛ у «Динамо» неплохие шансы побороться за трофей, то шансы на Кубок России ещё лучше. Первый шаг – «Нижний Новгород». По традиции большое внимание будет приковано к «Спартаку»: первая официальная игра Ваноли, шансы на победу в Кубке России, который последний раз доставался «красно-белым» в 2003 году, ещё при Романцеве… Кубок России вернётся вместе с чемпионатом РПЛ через две недели. Как раз к тому времени, когда страсти по Олимпиаде поутихнут, настанет время любимой игры миллионов!

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Ротор Зенит Алания Рубин Камаз Кубань Балтика Динамо Москва Нижний Новгород Енисей Арсенал Тула Сочи Чайка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
07 Февраля
19:21 · Кубок России
​Известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
11 Ноября
20:10 · Кубок России
​Божович схлопотал дисквалификацию на 3 кубковые игры
03 Ноября
11:25 · Кубок России
Ташуев: «Спартак против «Кубани» – обычная пара, или вы думаете, что подвиги каждый раз совершаться будут?» эксклюзив
02 Ноября
20:58 · Кубок России
Алексей Березуцкий - о матче с «Сочи» в Кубке: «Одна из самых сильных пар»
28 Октября
14:18 · Кубок России
Ганчаренко упрекнул футболистов «Краснодара» за игру в дерби с «Кубанью»
10:35 · Кубок России
Названа дата жеребьёвки 1/8 финала Кубка России
10:06 · Кубок России
Шипицин: «Я в шоке от такой бездарной игры «Краснодара» в дерби» 1 эксклюзив
09:46 · Кубок России
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получил травму
09:22 · Кубок России
Лахиялов: «В Кубке России мизерные выплаты, поэтому многие клубы РПЛ и вылетели оттуда» 2 эксклюзив
09:10 · Кубок России
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» было реально побороться за Кубок» эксклюзив
01:44 · Кубок России
«Краснодар» так и будет искусственным, бездушным бестрофейником»: Как болельщики «Кубани» порадовались разгрому «быков» в дерби 1
27 Октября
23:16 · Кубок России
Колосков: На игре «Краснодара» сказалось удаление
22:20 · Кубок России
Фукс: Хочу только прибавлять
22:07 · Кубок России
«Балтика» проиграла «Химкам» по пенальти, но вышла в 1/8 финала Кубка
21:57 · Кубок России
Биджиев – о победе «Ротора» над «Ахматом»: «Выиграл тот, кому это было нужнее» эксклюзив
Все новости