Кубок России: гранды вступают в борьбу

Пока поклонники спорта в ожидании новых медалей на Олимпийских играх от сборной ROC, футбол подкрался незаметно. Уже на этой неделе возвращаются Еврокубки, а ещё через неделю состоится 1/8 финала Кубка России. О том, какие ожидания от этого турнира и кто поднимет в мае заветный трофей над головой, – в этой статье. «Бавария», «Боруссия» Дортмунд», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» – это те команды, которые уже покинули розыгрыш национальных кубков своих стран. В России лидеры в строю, но уже на стадии 1/8 финала мы можем лишиться несколько клубов РПЛ. Если вы пропустили жеребьёвку, то предлагаем вашему вниманию все пары предстоящего раунда Кубка России.

Балтика (Калининград) – Чайка (Песчанокопское)

Динамо (Москва) – Нижний Новгород

Алания (Владикавказ) – Арсенал (Тула)

Сочи – ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар)

Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск)

Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград)

Зенит (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны)

Стоит отметить, что по новой формуле турнира, которая лишила клубы из «глубинки» встречи с «грандами» нашего футбола, пять команд, играющих в Еврокубках, только вступят в круговерть Кубка России: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Меньше всего из них повезло «Сочи», которому предстоит встреча с армейцами. Поражение ни одной из команд не станет сенсацией, но может увеличить шансы на успех других клубов.

Реклама

Из 16 клубов 9 представляют РПЛ, 6 – ФНЛ и «Чайка» защищает честь всего ФНЛ-2. Коллектив из села Песчанокопское смело мог бы играть в «лучшей лиге мира», но, нарушив правила не по спортивным принципам, покинул лигу. Самое время напомнить о себе и пробиться в четвертьфинал. Тем более что в соперниках у «сельчан» относительно скромная «Балтика». Непросто будет всем, особенно стремящемуся одержать свою юбилейную десятую победу в Кубке России «Локомотиву». За последние десять лет «железнодорожники» непременно брали национальный трофей в нечётные годы: 2015, 2017, 2019, 2021. Неужели традиция будет нарушена? «Зениту» противостоит середняк ФНЛ «КАМАЗ». Челнинцы наверняка захотят удивить футбольную общественность.

Если в РПЛ у «Динамо» неплохие шансы побороться за трофей, то шансы на Кубок России ещё лучше. Первый шаг – «Нижний Новгород». По традиции большое внимание будет приковано к «Спартаку»: первая официальная игра Ваноли, шансы на победу в Кубке России, который последний раз доставался «красно-белым» в 2003 году, ещё при Романцеве… Кубок России вернётся вместе с чемпионатом РПЛ через две недели. Как раз к тому времени, когда страсти по Олимпиаде поутихнут, настанет время любимой игры миллионов!

Константин Лицин