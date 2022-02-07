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Кубок России

​Известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

07 Февраля 2022 • 19:21 Комментировать

В начале весны пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. За три недели до игр РФС опубликовал их расписание.

Программа матчей этой стадии откроется 1 марта. В этот день пройдут два матча: «Балтика» сыграет против «Чайки», а «Динамо» - против «Нижнего Новгорода». Обе игры стартуют в 20:00 по московскому времени.

Три игры пройдут 2 марта: «Алания» примет «Арсенал» (старт в 16:00), «Сочи» - ЦСКА (18:00), а «Спартак» - «Кубань» (20:00).

Ещё три встречи запланированы на 3 марта. В этот день «Локомотив» сыграет против «Енисея» (18:15), «Рубин» - против «Ротора» (19:00), а «Зенит» - против КАМАЗа (20:15).

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Сочи
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