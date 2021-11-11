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Кубок России

​Божович схлопотал дисквалификацию на 3 кубковые игры

11 Ноября 2021 • 20:10 Комментировать

На последнем заседании КДК РФС был рассмотрен целый ряд вопросов по матчам, которые проходили недавно. Среди прочего выделяется дисквалификация главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича. За оскорбительное поведение черногорец, получивший красную карточку в кубковой игре против «Велеса», схлопотал дисквалификацию на 3 поединка Кубка России. Также он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

В той же игре с поля был удалён Игорь Смольников. Его КДК дисквалифицировал на 2 матча Кубка России и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Велес» по пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Игорь Смольников Арсенал Тула
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