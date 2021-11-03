Бывший главный тренер и «Кубани» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», сдержанно оценил шансы краснодарского клуба против московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России. Об этом Ташуев заявил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- А что особенного в этом матче? Ну да, мы обыгрывали «Спартак», но тогда «Кубань» была другая совсем. Она играла в Премьер-лиге, и состав у краснодарского клуба был другой, а сейчас это ФНЛ. Или вы думаете, что подвиги совершаться каждый раз будут? То, что «Кубань» выиграла неделю назад у «Краснодара», это настрой, дерби и так далее. А в 1/8 финала будут обыкновенная пара, явный фаворит – «Спартак».

Тем более весенние матчи Кубка сегодня сложно прогнозировать. Они пройдут 1-3 марта. Неизвестно, как каждая из команд сумеет переварить сборы и перестроиться на другие климатические условия. Кто-то форсирует подготовку, кто-то нагрузки не сбавляет, кто-то сбавляет – по-разному. То есть сюрпризы наверняка будут, но непонятно, в каких именно матчах.

Когда я работал в «Кубани», мы играли в Кубке 28 ноября с «Зенитом» в Петербурге. Подготовились хорошо, счёт долгое время сохранялся 0:0, игра была достаточно равная. Пропустили только в конце первого дополнительного тайма со стандартного положения. А «Зенит» тогда был очень сильный, играл в плей-офф Лиги чемпионов.