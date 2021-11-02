Алексей Березуцкий - о матче с «Сочи» в Кубке: «Одна из самых сильных пар»

Наставник московских «армейцев» Алексей Березуцкий недоволен жребием Кубка России. В 1/8 финала ЦСКА сыграет против «Сочи». Тренер считает, что предстоящий через несколько дней матч с командой Владимира Федотова мало что даст москвичам в плане подготовке к кубковому поединку, ведь он состоится уже весной и, вероятно, пройдет в неважных погодных условиях.

- У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки, - заявил Березуцкий клубному сайту. Он также добавил, что кроме этой пары еще состоится только один матч между представителями РПЛ.

Матч 14-го тура Премьер-лиги «Сочи» - ЦСКА состоится 6 ноября и начнется в 19:00.